Лечение сахарного диабета – BioAge

Сахарный диабет в последние десятилетия становится глобальной мировой проблемой населения, ухудшение качественных показателей жизни и активности приводят к состоянию пассивного заболевания. Это заболевание как индикатор комплексных нарушений , которым в ранний период не уделили должного внимания.

Благодаря биотехнологическим изобретениям пациенты с сахарным диабетом сегодня имеют разнообразие лечебных программ по улучшению своих жизненных показателей ( уменьшить и стабилизировать уровень глюкозы, существенно снизить вес, изменить биохимические показатели крови, нормализировать гормональный фон, …).

Показатели эффективности лечения данного заболевания биоидентичными пеллетами, стволовыми клетками сегодня приближаются к 86% успеха.

Проблема сахарного диабета переросла уже в масштаб мировой проблемы, ведь практически 7% от всего населения земного шара болеют этим заболеванием в разных формах. Глобализация этого заболевания напрямую связана с изменением образа жизни людей. По подсчетам ВОЗ, если не заниматься профилактикой сахарного диабета, количество больных вырастет в 2 раза. Но на самом деле количество людей с сахарным диабетом гораздо больше, ведь это статистика только по тем пациентам, которые проходили обследования.

Сахарный диабет может развиваться годами, и пациент даже не подозревает о его развитии, так как первый этап практически всегда проходит бессимптомно. Именно по этой причине, пациенты узнают о своем заболевании уже на этапе выраженных симптомов, когда степень осложнений уже выше 2 категории сложности.

Осложнения при сахарном диабете:

Нарушение работы сердечно-сосудистой системы (аритмия, артериальное давление, процессы нарушения питания сердца, мозга) Люди более старшего возраста имеют значительные ухудшения остроты зрения, вплоть до слепоты (диабетическая ретинопатия) Проблемы с нервной системой, потеря чувствительности конечностей, головные боли, иногда мигрени. Осложнения в функции почек и работы всей выводящей системы, формирования почечной недостаточности. Развитие диабетической стопы, на фоне проблем с сосудистой и нервной системами.

Специалисты, работающие с больными сахарным диабетом, однозначно утверждают, что 80% всех осложнений (учитывая также ампутацию конечностей при диабетической стопе) можно избежать при ранней диагностике и лечении заболевания!

Итак, разберем типы сахарного диабета, технологи лечения и результаты.

Сахарный диабет первой группы:

Основная группа пациентов формируется как раз в возрасте до 30 лет, преимущественно женщины. Это тип диабета, при котором сама иммунная система атакует клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин. Почему организм так реагирует и уничтожает эти клетки – пока нет четко выработанной медицинской основы. Факторы, которые определяют сахарный диабет первой группы:

наследственность (наличие такого диагноза у родителей, близких родственников)

перенесенные тяжелые вирусные инфекции, и как результат нарушение работы поджелудочной железы

аутоиммунные заболевания, когда иммунитет атакует собственные клетки, а не чужие

Это пациенты, которые зависимы от введения искусственных доз инсулина каждый день, в противном случаи возникает кетоацитоз, опасное состояние для жизни пациента.

ЛЕЧЕНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА ПЕРВОГО ТИПА:

1.Обязательные дозы инсулина (даже применяя методы современных биотехнологий, нужен ежедневный контроль глюкозы) Использование стволовых клеток (ГСК), что ведет к повышению иммунологической толерантности, то есть увеличивает выработку собственного инсулина при сахарном диабете 1 типа. Стволовые клетки (ГСК) предупреждают развитие аутоиммунной атаки организма на В-клетки, восстанавливают нормальную деятельность эндокринной части поджелудочной железы и иммунитета, снижение титров аутоантител,

РЕЗУЛЬТАТЫ, КОТОРЫЕ НУЖНО ОЖИДАТЬ ПОСЛЕ ТЕРАПИИ:

уменьшение дозировки вводимого инсулина

устранение диабетического кетоацидоза

улучшение метаболических процессов

улучшение работы функции почек

укрепление стенок сосудов и нервных окончаний

Сахарный диабет второй группы

Эта группа пациентов самая большая, сюда относятся взрослые пациенты, реже подростки и дети. При диабете второй группы поджелудочная железа может вырабатывать инсулин, но становится к нему устойчивая и перестает нормально функционировать. Со временем резистентность к инсулину становится ниже, а уровень глюкозы в крови выше.

Основные причины развития сахарного диабета 2 группы:

неправильное питание (ожирение) недостаток физической активности стрессовый фактор

ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ВТОРОГО ТИПА:

Большая часть пациентов в данной группе, имеют симптомы, связанные с повышенным уровнем глюкозы в крови (жажда, частое моче пускание, нарушение сердечного ритма, снижение метаболизма, потенции, высокий индекс лишнего веса).

Био идентичные гормональные пеллеты, природный аналог человеческих гормонов, которые позволяют сбалансировано решить проблемы:

ожирения (или лишнего веса)

снизить и зафиксировать уровень глюкозы в крови

значительно повысить потенцию и либидо

улучшить умственную активность

снизить раздражительность, головные боли

улучшить качество кожи

Биогормоны способны мягко скорректировать гормональный дисбаланс, вернуть все показатели в норму, отрегулировать работу всей системы метаболических процессов, эндокринных, психиатрических нарушений.

Био гормоны полностью безвредны для организма, не влияет на работу печени, не вызывает аллергий, осложнений, побочных эффектов. Продукт сертифицирован в Украине, подтвержден международным сертификатом качества, и клиническими протоколами исследований.

Лечение стволовыми клетками- терапия направлена на восстановление чувствительности к инсулину, восстановление поврежденных В-клеток, улучшение микроциркуляции в тканях, регенерации клеточного уровня, комплексное восстановление всех жизненно важных систем и органов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ДИАБЕТА 2 ТИПА:

стабилизация уровня глюкозы в крови

снижение веса (на 20 кг и более)

устранение метаболического синдрома

устранение половой дисфункции, повышение потенции, либидо

регуляция нейронных связей

улучшение качества сосудистой системы, эпидермиса

Предупредить болезнь всегда проще, чем потом ее вылечить. Пациенты, будьте бдительны, следите за свои здоровья, уделяйте внимание незначительным симптомам, чтобы на этапе проявления полностью их устранить. Ведь здоровье – это главная радость в качественной жизни человека!